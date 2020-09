1 So sehen die neuen Widgets auf dem Homescreen eines iPhones aus. Foto: Apple

Für Android-User seit Jahren eine Selbstverständlichkeit, für iPhone-Nutzer nun eine echte Neuigkeit: Apple erlaubt seit Einführung von iOS 14 nun die Benutzung von Widgets direkt auf dem Homescreen. So kann man die kleinen Helferlein installieren.

Was für Android-User seit Ur-Zeiten völlig normal ist, funktioniert nun auch (endlich) für alle iPhone-Nutzer. Mit iOS 14 revolutioniert Apple den Homescreen und erlaubt nun erstmals echte Widgets, die sich in die Benutzer-Oberfläche integrieren lassen. Zuvor war es nur möglich, diese interaktiven Fenster nach einem Wisch links neben den Homescreens anzeigen zu lassen.

Hier gibt es das iPhone 11

Mit der neuen Funktion können nun Widgets wie Wetter, Kalender, Google, News oder auch Karten in unterschiedlichen Größen auf dem Homescreens platziert werden, die dann die gewohnte App-Anordnung unterbrechen. Dazu wählt man nach einem Langdruck auf einer freien Stelle das Plus-Symbol in der oberen, linken Ecke. Aus der anschließenden Widget-Übersicht sucht man sich sein Fenster in der gewünschten Größe aus und platziert es anschließend auf einem seiner Homescreens an der idealen Stelle.

Widgets lassen sich auch stapeln

Im Gegensatz zu Android-Usern haben iPhone-Nutzer die Möglichkeit diese Widgets auch zu stapeln. Dazu legt man einfach ein identisch großes Fenster auf ein schon platziertes Widget. Anschließend kann man sich durch den Stapel blättern. Ebenfalls neu: Apps, die man nie braucht, kann man nun ausblenden. Nach einem erneuten langen Druck auf ein freies Feld im Homescreen tappt man auf die Navigationspunkte im unteren, mittleren Bereich. Anschließend kann man einzelne Homescreens mit Checkboxen an und ausstellen, um so mehr Ordnung in sein Handy zu bekommen.

Die letzte große Homescreen-Neuerung durch iOS 14 ist die sogenannte App-Mediathek. Wischt man nach seinem letzten Homescreen auf der rechten Seite noch einmal weiter, findet man das neue Menü. Hier werden alle installierten Apps nach automatisch generierten Kategorien angezeigt. Unter anderem finden sich hier "Vorschläge", "Zuletzt hinzugefügt" oder thematische Cluster wie "Soziale Netze" oder "Unterhaltung".

Hat Ihnen der Artikel gefallen? Jetzt teilen:

} } }); } });