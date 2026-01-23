Appell zur Vorsorge: Reality-Star Bethenny Frankel leidet an chronischer Nierenerkrankung

Bethenny Frankel überrascht ihre Fans mit einem gesundheitlichen Problem. Bei dem Reality-Star wurde eine chronische Nierenerkrankung diagnostiziert. Sie appelliert an ihre Fans, Bluttests nicht zu vernachlässigen.

Reality-Star Bethenny Frankel (55) hat öffentlich gemacht, dass bei ihr eine chronische Nierenerkrankung im Stadium 2 diagnostiziert wurde. In einem TikTok erklärte sie: "Ich habe eine medizinische Ankündigung." Niemand müsse sich Sorgen um sie machen, sie teile ihre Diagnose nur, damit andere achtsam mit sich umgehen.

TV-Star hätte Diagnose fast nicht erhalten Bereits vor einigen Monaten sei bei routinemäßigen Blutuntersuchungen eine eingeschränkte Nierenfunktion festgestellt worden. Daraufhin sei sie an einen Nierenspezialisten überwiesen worden. "Ich wollte eigentlich nicht gehen... ich hatte heute keine Lust", gab der "The Real Housewives of New York City"-Star zu. Dort habe sie schließlich die Diagnose erhalten. Die genaue Ursache sei unklar: Möglich seien eine Autoimmunerkrankung oder Folgen eines traumatischen allergischen Schocks vor einigen Jahren. Zudem habe sie in der Vergangenheit häufig Harnwegsinfektionen gehabt. Auch das könnte damit zusammenhängen.

Ihr Arzt habe ihr geraten, deutlich mehr Wasser zu trinken - etwas, das ihr schwerfalle. "Ich trinke nicht viel Wasser. Ich habe zwar eine Flasche in der Hand, aber normalerweise trinke ich nicht daraus", so Frankel. Zudem müsse sie künftig auf Schmerzmittel wie Ibuprofen sowie auf Nahrungsergänzungsmittel verzichten.

Frankel rät zu regelmäßigen Bluttests

Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen richtete sie einen Appell an ihre Follower: "Ich halte es für wichtig, alle Blutwerte überprüfen zu lassen. Wirklich alle, um gründlich zu sein." Sie rate sogar dazu, alle sechs Monate Bluttests zu machen, um mögliche Muster frühzeitig zu erkennen.