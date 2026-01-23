Appell zur Vorsorge: Reality-Star Bethenny Frankel leidet an chronischer Nierenerkrankung

Bethenny Frankel überrascht ihre Fans mit einem gesundheitlichen Problem. Bei dem Reality-Star wurde eine chronische Nierenerkrankung diagnostiziert. Sie appelliert an ihre Fans, Bluttests nicht zu vernachlässigen.
Reality-Star Bethenny Frankel (55) hat öffentlich gemacht, dass bei ihr eine chronische Nierenerkrankung im Stadium 2 diagnostiziert wurde. In einem TikTok erklärte sie: "Ich habe eine medizinische Ankündigung." Niemand müsse sich Sorgen um sie machen, sie teile ihre Diagnose nur, damit andere achtsam mit sich umgehen.