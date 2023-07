6 Großer Andrang bei der Premiere: der neue Impfbus des Landkreises bei seiner ersten Station zur Booster- oder Erst- und Zweitimpfung in Mundelsheim Foto: Jürgen Bach

Der Ludwigsburger Kreischef betont, es sei nicht mehr tolerierbar, darüber zu diskutieren, ob die Impfung gut sei. Der Landkreis will mit seinen Angeboten 15 800 Pikse am Tag ermöglichen.









Ludwigsburg/ - Die Nachfrage nach Boosterimpfungen ist ungebrochen groß. Beim ersten Halt des neuen Impfbusses vom Landkreis am Montag in Mundelsheim bildet sich bereits vor 10 Uhr eine Schlange auf dem Marktplatz, obwohl die erste Impfung erst für 11.30 Uhr vorgesehen war. Doch da alles frühzeitig startklar war, gibt der diesmal anwesende Landrat Dietmar Allgaier (CDU) kurzerhand schon um 10.30 Uhr das Startsignal. Zur Freude der in der Kälte wartenden und mit Warmgetränken versorgten Bürger.