Stuttgart - Mit Sorge beobachten einige Möhringerinnen, dass es seit einigen Wochen auch bei ihnen im Stadtteil so genannte Montagsspaziergänge gibt. In der Stuttgarter Innenstadt innerhalb des Cityrings sind diese ja inzwischen verboten. Seitdem wird beobachtet, dass sich derartige Aktionen vermehrt in die Außenbezirke verlagern. Martin Thronberens, Pressesprecher der Stadt: „Wie bei allen aktuellen ‚Spaziergängen’ liegt auch in Möhringen keine Anmeldung vor. Dies führt dazu, dass versammlungsrechtliche Vorgaben nicht angewendet werden können. Auch die erforderlichen Hygienemaßnahmen können so nicht umgesetzt werden. Häufig müssen die Teilnehmer auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verwiesen werden.“

Dass es an der Corona-Politik viel zu kritisieren gibt, das stellen die Frauen nicht in Abrede. Was sie umtreibt, ist aber, dass ganz andere Gruppen diese Protestformen für ihre Anliegen nutzen. Das beginnt schon damit, dass die Versammlungsorte, darunter auch Möhringen, auf der Internetseite von „Der dritte Weg“ aufgelistet werden. Das ist nicht der Veranstalter, aber hier werden diese Aktionen gesammelt, auch wenn sie nicht genehmigt worden sind. Die Quellen dazu sind Internetdienste wie Telegram.

Der Verfassungsschutz beobachtet

In einem Schreiben an soziale, kirchliche und politische Einrichtungen weisen Franziska Haist und Stefanie Leuschke aber darauf hin: „Der dritte Weg wird in mehreren Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet, die Mehrheit der Mitglieder wird vom Verfassungsschutz als höchst gewaltbereit eingestuft. Sie bezeichnen sich selbst als radikale völkische Nationalisten, sind antidemokratisch, antisemitisch und sind mit den Inhalten unserer Verfassung nicht vereinbar.“ Haist und Leuschke sind in Möhringen aufgewachsen, sehen sich und ihren Freundeskreis auch hier fest verwurzelt. Deshalb kommen sie zu dieser Beobachtung: „Es sind mit Sicherheit nicht alle rechtsradikal, die an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Es wird aber von allen toleriert, die sich daran beteiligen. Vermutlich haben sich viele nicht darüber informiert, wer solche Veranstaltungen publiziert.“ Und generell fügen sie hinzu: „Die Richtung, die seit langem von Coronaleugnern, Maßnahmengegnern, Verschwörungstheoretikern oder Querdenkern eingeschlagen wird, halten wir jedoch bereits schon in kleinen Gruppen für äußerst gefährlich und absolut indiskutabel.“ Und auch das haben die beiden festgestellt: „Wir sind uns sicher, dass einige Teilnehmer dem rechtsradikalen Lager angehören oder es zumindest tolerieren. Es ist erschreckend, dass Kritiker der Maßnahmen schon sehr lange keine Scheu mehr davor haben, dass rechtsgerichtete und demokratiefeindliche Personen mit demonstrieren oder spazieren.“

Vieles ist möglich trotz Corona-Einschränkungen

Da sie zum Teil beruflich im Remstal tätig sind, wissen sie, dass die Vorgänge in Möhringen noch nicht mit denen dort vergleichbar sind. Aber so weit soll es nicht kommen: „Wir sehen die Stadt und die Stadtbezirke, sowie alle demokratisch gewählten politischen Vertreter, Vereine oder Kirchen in der Verantwortung, klare Haltung zu beziehen, wie es auch in anderen Gemeinden der Fall ist, sei es durch Banner an Rathäusern, Menschenketten um Gebäude oder Online-Aktionen wie den Backnanger Appell.“

Vieles sei möglich trotz der Kritik an den Corona-Maßnahmen: „Wir engagieren uns seit über 20 Jahren im Möhringer Ferienwaldheim. In den letzten beiden Jahren wurde alles an Auflagen umgesetzt, um eine tolle Zeit möglich zu machen. Die Waldheimzeit abzusagen, stand nicht zur Debatte, man hätte nahezu alles umgesetzt, um den Kindern, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein paar schöne Tage zu machen“, so Haist und Leuschke: „Die Kinder waren einfach froh, dass das Waldheim stattgefunden hat, auch wenn nicht gesungen wurde oder keine Fußballspiele stattfinden konnten und regelmäßig Masken getragen werden mussten. Dasselbe gilt mit Sicherheit für jede andere Form der Jugendarbeit.“

Kein Platz für Verschwörungstheorien

Den Demonstrierenden stellen sie dagegen kein gutes Zeugnis aus: „Es laufen erwachsene Menschen ohne Maske, die meisten auch ohne Genehmigung, durch die Straßen. Es wird Freiheit und Demokratie von Menschen gefordert, die weder solidarisch noch demokratisch handeln. Es werden demokratisch gewählte Politiker auf allen Ebenen, Journalisten und Ordnungskräfte beschimpft und angegriffen.“

Deshalb die Forderung: „Wir appellieren, mit gutem Beispiel voranzugehen, sich entgegenzustellen, ein Aktionsbündnis in unserem Stadtbezirk zu starten und sich solidarisch zu zeigen. Zu sagen, dass diese Art der Meinungsäußerung nicht akzeptiert wird, reicht nicht mehr aus.“ Schließlich ihr Fazit: „Für Ausgrenzung, Verschwörungstheorien, rechte Hetze und Populisten darf in Möhringen kein Platz sein. Wir wollen nicht, dass hier ähnlich viele so genannte Spaziergänger auftreten wie etwa in Brackenheim. Dort trauen sich die Einwohner montagabends teilweise nicht mehr in ihre Stadt.“