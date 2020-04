Appell in Corona-Zeiten

1 Veronica Ferres mit Jörn Kubicki (l.) und Klaus Wowereit im Jahr 2006. Foto: imago images/Tinkeres

Veronica Ferres trauert. Die Schauspielerin hat während der Corona-Krise bereits zwei gute Freunde verloren. Einer davon ist der verstorbene Lebensgefährte von Klaus Wowereit, Jörn Kubicki.

Schwere Zeiten auch für Veronica Ferres (54, "Das Superweib"). Die Schauspielerin postete ein Bild von sich, dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, (66, SPD) und dessen an Covid-19 verstorbenen Lebensgefährten Jörn Kubicki (1965-2020) auf Instagram. Dazu schrieb sie in eindringlichen Worten: "Ich habe in einer Woche zwei gute Freunde verloren. Vor neun Tagen starb Jörn - ein großartiger Mann, den ich sehr vermisse."

Sie sei erschüttert und könne das alles immer noch nicht begreifen. Diese Vorfälle hätten ihr noch mehr bewusst gemacht, wie wichtig es sei, dass man die Corona-Ausbreitung verlangsamen könne: "Also: Begebt euch (so gut es geht) nicht unter Menschen! Bitte haltet euch daran. Wir können damit Leben retten." Ihren Post garnierte sie mit den Hashtags #corona, #missyou (vermisse euch) und #stayhome (bleibt zuhause).

