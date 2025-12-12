Appell des Stuttgarters Managers: Willi Weber spricht über weitere Details des brutalen Überfalls – und die Täter

Der frühere Formel-1-Manager Willi Weber richtet im Gespräch mit unserer Redaktion einen klaren Appell an die Politik und berichtet über weitere Einzelheiten des Überfalls.
Der Angriff in seiner eigentlich stark gesicherten Villa habe ihn tief getroffen, berichtet Weber. „Es kann nicht sein, dass man in seinem eigenen Haus nicht mehr sicher ist“, sagt der 83-Jährige am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Der ehemalige Motorsport-Manager war in der Nacht zum Mittwoch in seiner Stuttgarter Villa Opfer eines bewaffneten Überfalls geworden und hält sich derzeit in Frankfurt auf, um sich vom Schock zu erholen.