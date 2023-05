1 Alleine in der Abstichstelle im Neckarpark werden jeden Tag zwischen 450 und 600 Menschen auf das Coronavirus getestet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist auch in Stuttgart hoch. Die Lage sein noch unter Kontrolle, sagt der Leiter des Gesundheitsamts. Er richtet aber auch einen Appell an alle, die eine Privatfeier planen.









Stuttgart - Auch in Stuttgart ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter hoch. Zwar waren es am Sonntag nur acht registrierte Fälle, am Samstag aber 31. Der Sieben-Tages-Schnitt pro 100 000 Einwohner bewegt sich mal über, mal unter 30, also nur wenig unter der Vorwarnstufe von 35 Fällen.