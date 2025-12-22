Mitte Dezember sind beim Auto des Backnanger Stadtoberhaupts offenbar alle vier Reifen durchstochen worden. Jetzt fordert Maximilian Friedrich mehr Zusammenhalt und Respekt ein.
Kurz vor Weihnachten hat der Backnanger Oberbürgermeister Maximilian Friedrich mehr Respekt auch in der politischen Auseinandersetzung eingefordert. „Unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir einander respektvoll begegnen und auch bei unterschiedlichen Ansichten immer im Gespräch bleiben“, sagt der Rathauschef in einem auf Social Media veröffentlichten Video.