Jede fünfte Person erlebt sexuelle Belästigung im Job. Zum Aktionstag am 25. November ruft die Gastro-Gewerkschaft NGG die Betriebe im Rems-Murr-Kreis dazu auf, stärker gegenzusteuern.
„Zotige Sprüche, ungewünschte Nacktbilder und Fragen zu sexuellen Vorlieben sind keine Kavaliersdelikte, sondern sexualisierte Gewalt“, sagt Magdalena Krüger. Sie ist Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) der Region Stuttgart – und kritisiert, dass sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz zu oft kleingeredet wird. „Sie schadet den Betroffenen, ihren Kollegen und letztlich auch dem Betrieb selbst“, so Magdalena Krüger.