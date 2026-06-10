Appell an Tech-Unternehmen: Prinz William will Obdachlosigkeit mit Technologie bekämpfen

Prinz William setzt im Kampf gegen Obdachlosigkeit auf Daten und moderne Technologie. Bei der London Tech Week stellte der britische Thronfolger ein neues Projekt vor - und führt damit ein Anliegen seiner Mutter Diana fort.
Prinz William (43) möchte die Möglichkeiten moderner Technologien nutzen, um Obdachlosigkeit künftig früher zu erkennen und zu verhindern. Bei der Eröffnung der diesjährigen London Tech Week appellierte der britische Thronfolger am Mittwoch an die Technologiebranche, ihr Know-how bei der Auswertung von Daten stärker für gesellschaftliche Herausforderungen einzusetzen.