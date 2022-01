Appell an Kunden in der Region Stuttgart

Die Landeshauptstadt baut ihre Elektroflotte aus. Für Privatkunden ist der Wertverlust der E-Fahrzeuge ein Thema.

Wer ein Elektroauto kauft und nach einigen Jahren wieder abgeben will, kann womöglich viel Geld verlieren, denn diese Art von Autos entwickeln sich rasant.















Stuttgart - Die Kfz-Innung Region Stuttgart wendet sich mit einem Rat an künftige Käufer von Elektroautos, der die eigenen Mitgliedsbetriebe irritieren könnte. Wegen der rasanten Entwicklung bei der Batterietechnik und wegen der Förderprogramme müssten Käufer reiner Elektroautos mit einem hohen Preisverfall rechnen, so die Innung. Wer dieses Risiko nicht tragen wolle, könne sich für das Leasing entscheiden. Wegen der Vorgaben des Bundes für die Förderung liege die Mindestzeit für diese Art der Fahrzeugnutzung bei 24 Monaten. Dann fließen die volle Innovationsprämie von 6000 Euro plus die Herstellerprämie (für Autos mit bis zu 40 000 Euro Listenpreis).

Neuzulassungen nehmen stark zu

Der Bestand an E-Autos habe in der Region Stuttgart vergangenes Jahr 32 542 Fahrzeuge erreicht, 19 391 wurden laut Innung neu zugelassen (2020: 10 973). Durch Leasingrückläufer baue sich in diesem Jahr wohl erstmals ein größerer Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos auf, so Kreisvorsitzender Roger Schäufele. Die Frage sei allerdings, so Innungsgeschäftsführer Christian Reher, wie sich die Nachfrage entwickle. Angesichts von monatlichen Leasingraten „die unter 100 Euro beginnen, hat ein Gebrauchtwagenangebot seine Schwierigkeiten mitzuhalten“, so Reher. Für die Händler komme es darauf an, „dass die Hersteller sie nicht in der Restwertfalle sitzen lassen“, so Obermeister Torsten Treiber, „aber dem Kunden kann das egal sein“. Interessenten sollten Leasing statt Kauf jedenfalls prüfen.