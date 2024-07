Appell an China: Baerbock an Peking: Mehr Einsatz für Frieden in der Ukraine

Baerbock an Peking: Mehr Einsatz für Frieden in der Ukraine

Appell an China

1 Ein Panzer vom Typ Leopard 1 steht auf dem Gelände der Firma FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Es soll auch ein Signal an die von Russland angegriffene Ukraine sein: Außenministerin Baerbock besichtigt die Flensburger Fahrzeugbau GmbH und richtet klare Worte an die chinesische Regierung.











Außenministerin Annalena Baerbock hat die chinesische Regierung eindringlich aufgefordert, sich intensiver als bisher für Frieden in der Ukraine einzusetzen. „Als Sicherheitsratsmitglied hat man ja nicht nur das Recht auf ein Veto, sondern vor allen Dingen die Pflicht, alles dafür zu tun, dass wir wieder zu Frieden kommen“, sagte die Grünen-Politikerin beim Besuch des Rüstungsunternehmens Flensburger Fahrzeugbau (FFG) in Flensburg in Richtung Peking. „Das würde dann als Erstes bedeuten: vor allen Dingen keine Unterstützung des Aggressors, keine Unterstützung von Russland.“