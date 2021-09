1 In Großbritannien möchte Aldi das neue Konzept testen. Foto: dpa/Will Oliver

Um lange Schlangen vor den Kassen zu umgehen, startet Aldi einen Versuch: Der Discounter testet Supermärkte ohne Kassen. Bezahlt werden soll per App mit dem Smartphone.















Link kopiert

London - Kurze Kassenbänder und schnelle Kassierer: Dafür scheint der Discounter Aldi bekannt zu sein. Um den Einkauf für die Kunden zu vereinfachen und lange Schlangen vor der Kasse verhindern zu können, möchte Aldi laut einer Pressemitteilung ein neues Konzept testen: Ein Supermarkt ohne klassische Kasse. Bezahlt werden soll mit Smartphones.

Dieses System möchte Aldi in Greenwich in London ausprobieren. Konsumenten benötigen für ihren Einkauf dann lediglich eine App auf ihrem Smartphone, die sie beim Eintritt in den Laden scannen. Mithilfe von Kameras, Sensoren und künstlicher Intelligenz sollen die Artikel, die eingekauft werden, automatisch identifiziert werden können. Der Preis, für den eingekauft wurde, wird nach Verlassen des Ladens automatisch per App abgebucht. Zunächst sollen nur Mitarbeiter von Aldi das neue System testen können.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Aldi-Kassiererin verzückt das Internet

Schon jetzt setzen Amazon Go und Amazon Fresh auf ähnliche Konzepte. Welche deutsche Kette ebenfalls ein derartiges neues System einführen möchte, ist im folgenden Video zu sehen.

Aldi ist mit über 920 Supermärkten in Großbritannien vertreten. In diesem Jahr soll der Umsatz der Kette einen neuen Rekordwert erreicht haben.