App für Sehbehinderte in Stuttgart: Lotsen-App am Hauptbahnhof im Praxistest

Lotsen-App am Hauptbahnhof im Praxistest

App für Sehbehinderte in Stuttgart

1 Die Bahnmitarbeiter Berhan Tongay (l.) und Joshua Kreß wollen von Birgit Schmid wissen, ob für die blinde Frau die neue am Bahnhof eingesetzte App eine Erleichterung ist. Foto: Milankovic

Am Stuttgarter Hauptbahnhof erprobt die Deutsche Bahn eine elektronische Lösung, die Blinden den Gang durch die Wirren der Baustelle erleichtern soll. Beim Praxistest werden Schwachstellen zu Tage.











Die Anweisung, die aus Birgit Schmidts Smartphone zu hören ist, ist eindeutig. Sie solle sich weiterhin geradeaus bewegen, sagt die Stimme. Doch geradeaus geht es geradewegs in einen Imbiss in der Klett-Passage. Dorthin soll der elektronische Lotse die Frau nicht führen, sondern zu den Gleisen. „Wahrscheinlich hat der Betreiber die App dafür bezahlt“, sagt Schmidt und lacht. Sie ist an diesem Tag als Testerin für die Bahn unterwegs – und nimmt die Kinderkrankheiten des neuen Angebots mit Humor.