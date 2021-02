1 Die App „Drive & Listen“ nimmt Nutzer auf eine virtuelle Reise durch die Großstädte dieser Welt mit. Foto: imago images/VWPics/Nano Calvo via www.imago-images.de

Wer träumt nicht davon, endlich wieder die Welt zu erkunden. Doch die Coronapandemie macht den Menschen einen Strich durch die Rechnung. Die App „Drive & Listen“ kann das Fernweh ein wenig lindern.

Stuttgart - Seit Mittwoch steht fest: der Lockdown in Deutschland wird aufgrund der Coronapandemie erneut verlängert. Geschäfte, die Gastronomie oder Museen bleiben bis zum 7. März zu – auch der Amateur- und Breitensport muss sich weiter gedulden. Auf nicht notwendige Reisen sollen die Menschen verzichten.

Wer momentan dennoch die Welt erkunden will, kann sich dies – zumindest digital – mit der App „Drive & Listen“ ermöglichen. Über 50 Städte weltweit kann der Nutzer aus Sicht eines Autofahrers besichtigen – darunter Metropolen wie New York, San Francisco, Peking oder Buenos Aires. Auch europäische Großstädte wie Amsterdam, Berlin, London oder Dublin sind dabei. Um den virtuellen Stadtrundfahrten noch mehr Authentizität zu verleihen, kann man die Straßengeräusche (Street Noise) anschalten und zusätzlich sogar noch regionale Radiosender aus der Stadt hören, in der man sich gerade digital befindet. Und wem die Ampelschaltung oder die Verkehrsbehinderungen in der Rush Hour zu lange dauern, kann das Fahrtempo (Car Speed) erhöhen.

>>>Hier geht es zu „Drive & Listen“<<<

Entwickelt und programmiert hat die App im Übrigen ein Student der TU München. Dem Online-Portal „lonelyplanet.com“ sagte Erkam Şeker, der in Istanbul geboren ist und momentan seinen Master in der bayerischen Landeshauptstadt macht: „Ich habe es vermisst, durch meine Stadt zu fahren – ja, auch den Stress des täglichen Lebens. Und dann habe ich mich erwischt, wie ich Videos von Istanbul angeschaut habe“, so Seker. Daraufhin machte er sich im Internet auf die Suche nach Videomaterial und wurde unter anderem auf Youtube schließlich fündig. Nach und nach kamen immer mehr Städte hinzu.

Mittlerweile sind es bereits über 50 – und weitere könnten noch folgen. Wem die App und das Projekt gefällt, der kann dem Master-Student einen digitalen Kaffee ausgeben – also eine kleine Spende und einen Kommentar hinterlassen. „Dein Projekt ist wundervoll! Danke! Das bringt so vielen Menschen Freude, in einer Zeit, in der man nicht reisen kann“, schreibt zum Beispiel einen Userin.

