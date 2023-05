Apotini statt Aspirin in Waiblingen

1 Pablo Fernandez in seinem Lokal am Waiblinger Marktplatz. Foto: Gottfried Stoppel

Der Waiblinger Pablo Fernandez hat in einer ehemaligen Apotheke am Marktplatz ein Lokal eröffnet, das von früh bis spät Gäste bewirtet – auch die des Sternekochs Bernd Bachofer.









Mehr als 250 Jahre war das Zacherhaus eine Anlaufstelle für Waiblinger, die gesund werden oder bleiben wollten: Das Fachwerkgebäude, das zu den ältesten Häusern in der Stadt gehört, war traditionell Sitz einer Apotheke. Die Untere Apotheke hat vor gut fünf Jahren endgültig ihre Türen geschlossen – und ist nun, nach grundlegender Renovierung, als Gasthaus wiederauferstanden. An die Vergangenheit erinnern der Name des neuen Lokals, „Untere Apotheke“, und ein knappes Dutzend Apothekerfläschchen, die im Regal hinter der Theke stehen.