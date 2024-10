Apotheker schlagen Alarm: Auch im Südwesten werden Medikamente knapp

1 Manche Arzneimittel sind derzeit nicht so leicht zu beschaffen. Foto: dpa/Jens Büttner

Die Erkältungssaison beginnt, doch bei wichtigen Medikamenten gibt es bereits wieder Lieferengpässe – auch in Baden-Württemberg. Gegenmaßnahmen der Politik zeigen bisher kaum Wirkung.











Die saisonale Infektwelle ist angerollt – und es fehlt an Medikamenten. Wieder einmal. Auch in Baden-Württemberg ist der Mangel zu spüren: „Wir haben schon die Situation, dass Patienten in die Apotheke geschickt werden, um per E-Rezept ihr Medikament abzuholen – und sie kommen unverrichteter Dinge wieder zurück, weil ihr Medikament nicht lieferbar ist“, sagt Thomas Heyer, Vorstandsmitglied des Hausärzteverbands Baden-Württemberg. „Das sorgt für viel Bürokratie in unseren Praxen, da bei Nichtverfügbarkeit Rezepte für Ersatzmedikamente neu ausgestellt werden müssen oder wir komplett auf andere Medikation umstellen müssen, was den Therapieerfolg beeinflussen kann“, ergänzt die Vorsitzende Susanne Bublitz.