Das Museum ist der ganze Stolz von Kurt Sartorius. Der 73-Jährige hat viel Liebe und Zeit in die Ausstellung gesteckt.

Die Arzney-Küche ist das einzige in seiner Art erhaltene Apotheker-Laboratorium in Baden-Württemberg. Eindrücke aus der Welt der Pillendreher und Giftmischer.









Wer sich der Bönnigheimer Arzney-Küche nähert, scheint in die Welt von Harry Potter einzutauchen. Das Gebäude mit einem imposanten Kreuzgewölbe im Erdgeschoss und klassischem Fachwerk im Obergeschoss könnte, einmal abgesehen von der Umgebungsbebauung, in der Winkelgasse zu finden sein. In jener Gasse, in der sich der Held in Joanne K. Rowlings Romanreihe mit Zauberstäben und magischen Essenzen eindeckt.