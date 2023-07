1 Der digitale Impfpass verspricht unbeschwertes Reisen. Noch wird er aber noch nicht einmal in allen EU-Staaten anerkannt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Von heute an haben vollständig Geimpfte die Möglichkeit, sich in vielen Apotheken in der Region die für den digitalen Impfpass benötigten QR-Codes zu beschaffen. Das soll nicht länger als fünf Minuten dauern – noch gibt es aber technische Probleme.









Region Stuttgart - In den ersten Stunden hat das System noch gelegentlich ziemlich geruckelt. Nicht jeder, der sich gleich am Montag in einer Apotheke in der Region die notwendigen Zertifikate für seinen digitalen Impfpass holen wollte, konnte bedient werden.