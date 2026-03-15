Apostolischer Palast in Rom: Papst Leo ist umgezogen

Zehn Monate nach seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche ist Leo in den Apostolischen Palast eingezogen. Zuvor musste Schimmel beseitigt und das Dach gerichtet werden.
Am Samstagabend brannte das Licht in den kleinen Fenstern oberhalb der regulären Papstwohnung im Vatikan. Papst Leo XIV. hat die erste Nacht in seiner neuen Wohnung im Apostolischen Palast verbracht. Leo habe „zusammen mit seinen engsten Mitarbeitern“ die Räumlichkeiten, „die bereits seinen Vorgängern zur Verfügung standen“, bezogen, teilte Papstsprecher Matteo Bruni mit.