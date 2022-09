Apokalyptische Szenen in Guatemala

7 Zwei riesige Erdlöcher haben sich in der Stadt Villa Nueva in Guatemala aufgetan. Foto: AFP/JOHAN ORDONEZ

Erschreckende Szenen in der guatemaltekischen Stadt Villa Nueva. Am Samstag tut sich die Erde auf. Zwei riesige Löcher entstehen – und verschlucken ein Auto.















Apokalyptische Szenen in Guatemala: Am Samstag hat sich mitten auf einer Straße in der Stadt Villa Nueva die Erde aufgetan. Zwei riesige Löcher von rund 15 Metern Tiefe sind dabei entstanden.

In eines der Löcher stürzte ein Auto, drei Insassen konnten offenbar geborgen werden, zwei seien laut der Nachrichtenagentur Reuters noch immer vermisst. Der guatemaltekische Katastrophenschutz hat seine Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob eine Gefahr für die Anwohner besteht und wie es zu dem Unglück in der rund 15 Kilometer südlich von Guatemala City gelegenen Stadt kam.

In Guatemala stellen plötzlich auftretende Erdlöcher keine Seltenheit dar. So verschluckte ein Erdloch im Jahr 2007 ganze Häuser und einen Lastwagen, mehrere Menschen starben bei dem Unglück. Im Jahr 2010 verschwand gar ein dreistöckiges Gebäude, als der Boden plötzlich nachgab.