Apnoetauchen: Ukrainerin Sadurska mit neuem Tauch-Weltrekord ohne Sauerstoff

Die ukrainische Apnoetaucherin Kateryna Sadurska hat einen neuen Weltrekord im Freitauchen ohne Sauerstoff aufgestellt. Ende November 2024 erreichte sie in der Disziplin „Konstantes Gewicht ohne Flossen“ (CNF) eine Tiefe von 82 Metern. Dafür benötigte sie eine Zeit von drei Minuten und 10 Sekunden mit angehaltenem Atem.

Dieser Tauchgang fand in den Gewässern vor Dominica statt und übertraf ihren eigenen vorherigen Rekord von 80 Metern, den sie erst im Oktober in Griechenland aufgestellt hatte. Das Freitauchen ohne Sauerstoffgerät in solchen Tiefen erfordert jahrelanges Training und absolute Konzentration.

Lesen Sie auch

Freitauchen ohne Atemgerät

Apnoetauchen, auch bekannt als Freitauchen, ist das Tauchen ohne Atemgeräte, bei dem die Taucherin mit nur einem Atemzug beeindruckende Tiefen erreicht. Die Disziplin CNF gilt als besonders anspruchsvoll, da die Taucherin ohne Flossen und ohne sich am Seil hochzuziehen, allein durch Schwimmbewegungen, in die Tiefe und wieder zurück zur Oberfläche gelangen muss.

Weltrekord im Apnoetauchen

Die ukrainische Athletin Sadurska hat mit diesem Rekord nicht nur einen persönlichen Meilenstein erreicht, sondern auch die Messlatte im internationalen Freitauchen höher gelegt.

Beim Apnoetauchen ist es jedoch wichtig, den Sport unter professioneller Anleitung zu erlernen. Nur so lassen sich die Techniken korrekt beherrschen und die Sicherheit gewährleisten. Der Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) bietet hierzu spezialisierte Kurse an, in denen sowohl die theoretischen Grundlagen als auch praktische Übungen vermittelt werden.