Streuobstexperte Andreas Hieber berichtet, wie die Ernte seiner Einschätzung nach ausfiel und nennt die Gründe. In Weinstadt dreht sich am Sonntag alles rund um Äpfel und Co.
Klein und gelb, dann groß und rotbackig oder oval und herzförmig: Jeder Apfel sieht anders aus, riecht anders, schmeckt anders und fühlt sich anders an – das macht die Vielfalt des Streuobstes aus. Doch dieses Jahr waren diese Schätze rarer. Die Apfelernte ist in den Endzügen – diesmal gab es im Rems-Murr-Kreis beim Streuobst deutlich weniger Menge, sodass manche Apfelsaftaktion abgeblasen wurde – etwa jene am Urbacher Freibadparkplatz.