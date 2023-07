7 Es werde Saft: Andächtig beobachten die Kinder, was aus den in der Presse gequetschten Äpfeln wird. Foto: /Simon Granville

Äpfel von heimischen Streuobstwiesen haben wundervolle Namen und bestechen in Aroma und Fülle. Damit Kinder das kostbare Geschenk der Natur von klein auf schätzen lernen, packt der Obst- und Gartenbauverein Besigheim mit ihnen auf der Wiese an.









Mein Bruder kann noch ’ne Ladung reinhauen!“, ruft ein Steppke mit Nickelbrille und Zipfelmütze eifrig. Der Junge steht mit einem Schwung anderer aufgeregter, rotwangiger Kinder an einer großen Saftpresse, in der sie mit Klaus Schrempf und Roland Schmidbleicher vom Besigheimer Obst-, Gartenbau und Weinbauverein (OGWV) Äpfel durchs Maischetuch quetschen. Unten sprudelt goldbraun der Apfelsaft in einen Bottich. Er duftet verführerisch süß-säuerlich. Die Jungen und Mädchen kippen mit Hingabe Apfelraspel-Nachschub in die Presse.