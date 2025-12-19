Apensen: Frau getötet – Polizei fahndet nach Ex-Mann

1 Tötungsdelikt in Apensen. Foto: Marcus Golejewski/dpa/Marcus Golejewski

In einem Einfamilienhaus in Niedersachsen wird eine Frau tödlich verletzt. Einsatzkräfte fahnden nach einem tatverdächtigen Mann. Was bisher zum Tathergang bekannt ist.











Link kopiert



Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Niedersachsen suchen zahlreiche Polizisten nach dem Ex-Partner der Frau. Der 57-Jährige steht im Verdacht, die 40-Jährige am Morgen in Apensen im Landkreis Stade getötet zu haben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war nach dem Angriff mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen und dort gestorben.