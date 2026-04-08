Königin Letizia hat nach der Osterwoche ihre Arbeit wieder aufgenommen - und dabei direkt modisch geglänzt. Bei einem Jubiläumsakt setzte sie den aktuellen Trends folgend auf einen cremefarbenen Hosenanzug mit bunter Seidenbluse.
Königin Letizia (53) gilt nicht ohne Grund als eine der stilbewusstesten Royals Europas. Ihren Ruf unterstrich sie am Mittwoch beim Festakt zum zehnjährigen Jubiläum des Programms "Junge Talente" der spanischen Handelskammer in Madrid erneut. In ihrem Outfit verband sie aktuelle Trends mit zeitloser Eleganz und königlicher Grazie.