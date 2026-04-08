Königin Letizia hat nach der Osterwoche ihre Arbeit wieder aufgenommen - und dabei direkt modisch geglänzt. Bei einem Jubiläumsakt setzte sie den aktuellen Trends folgend auf einen cremefarbenen Hosenanzug mit bunter Seidenbluse.

Königin Letizia (53) gilt nicht ohne Grund als eine der stilbewusstesten Royals Europas. Ihren Ruf unterstrich sie am Mittwoch beim Festakt zum zehnjährigen Jubiläum des Programms "Junge Talente" der spanischen Handelskammer in Madrid erneut. In ihrem Outfit verband sie aktuelle Trends mit zeitloser Eleganz und königlicher Grazie.

Letizia trug für das Event einen cremefarbenen Hosenanzug, ganz der aktuellen Mode folgend mit Schulterpolster-Blazer und weiter Bundfaltenhose. Darunter kombinierte sie eine hochgeschlossene, bunte Seidenbluse von Hugo Boss in Orange, Rosa und Weiß. Mit den Trendfarben des Frühlings läutete sie die wärmere Jahreszeit ein.

Abgerundet wurde der Look durch kastanienbraune Mary-Jane-Ballerinas mit mehreren Schnallen von Sézane, eine farblich passende Clutch in Kroko-Leder-Optik sowie goldene Ohrringe in Sternform. Der Schmuck gehört zu den Favoriten der Ehefrau von König Felipe VI. (58), den sie immer wieder trägt.

Farblich passende Vizepräsidentin

Doch auch die Frau an Letizias Seite strahlte: Spaniens Vizepräsidentin und Arbeitsministerin Yolanda Díaz (54) erschien ebenfalls in einem taillierten Hosenanzug in Pink. Mit der leuchtenden Farbe passte sie perfekt zu der Farbauswahl der Königin.

Der modische Glanz hatte freilich einen wichtigen Rahmen. Der Anlass war das zehnte Jubiläum des Programms "Talento Joven y Talento Joven Movilidad", das die spanische Handelskammer seit 2015 zur beruflichen Förderung junger Menschen betreibt. In zehn Jahren wurden laut des Instagram-Accounts des spanischen Königshauses mehr als 250.000 Personen zwischen 16 und 30 Jahren durch Orientierung, Qualifizierung und Vernetzung mit Unternehmen unterstützt. Königin Letizia ist die Schirmherrin des Projekts. Laut Medienberichten wollten viele der anwesenden Jugendlichen mit ihr sprechen und überreichten ihr selbstgemachte Geschenke wie ein Aquarellporträt oder eine Tasche.