So gut ist das motorola edge 20

3 Das motorola edge 20 begeistert durch elegantes Design und starke Innovation. Foto: Motorola

Das motorola edge20 begeistert mit hochklassiger Technik zum Mittelklasse-Preis. Das steckt im schlanken Kraftprotz.















Link kopiert

Mit dem edge20 liefert Motorola ein besonderes Smartphone. Nicht nur ist es das bisher flachste 5G-Smartphone des US-Herstellers und damit sehr handlich, dank des leistungsstarken Qualcomm© SnapdragonTM -778G-Prozessors liefert es außerdem Performance der Spitzenklasse. Egal, ob Sie damit arbeiten, spielen, streamen oder surfen: Das motorola edge20 ist mit 163 Gramm leichter als zwei Tafeln Schokolade und damit ein kompakter wie zuverlässiger Begleiter - der im Handumdrehen auch auf großen Bildschirmen funktioniert.

Alleskönner dank "Ready For"-Platform

Denn ein besonderes Highlight ist Motorolas innovative "Ready For"-Platform: Einfach das richtige Kabel in das Smartphone stecken und mit einem Fernseher oder Monitor verbinden - fertig!* Auf dem Bildschirm startet automatisch ein Desktop-Modus, der das Anzeigegerät zur Erweiterung des motorola edge20 macht. Serien, Filme, Videocalls und selbst Gaming auf der großen Leinwand sind damit kein Problem. Per Bluetooth lassen sich obendrein Kopfhörer oder ein Gamingpad koppeln. So wird das Smartphone zur Spielkonsole!

Motorola bietet zusätzlich eine passende Dockingstation an, die das Gerät nicht nur mit Strom versorgt, sondern dank eines integrierten Kühlers auch die Performance hochhält. Wer beispielsweise einen Videocall auf einen großen Monitor legt, kann dadurch zudem die ultrahochauflösende 108-Megapixel-Kamera auf der Rückseite des Geräts für Gespräche nutzen.

Überall im Kino

Steht kein großer Bildschirm zur Verfügung, ist man mit dem motorola edge20 trotzdem bestens versorgt: Das große 6,7-Zoll-OLED-Display löst mit 2.400 x 1.080 Pixeln auf und erstrahlt in mehr als einer Milliarde Farben. Gekoppelt mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die extrem flüssige Darstellungen garantieren, HDR10+- und 5G-Unterstützung hat man auch unterwegs ein herausragendes Kino- und Gamingerlebnis.

Das leistungsstarke Display ist auch nötig, schließlich sind im motorola edge20 gleich mehrere hochwertige Kameras verbaut: Gelungene Landschaftsbilder und detailgetreue Nahaufnahmen gelingen mit der hochauflösenden Hauptkamera, einem Ultraweitwinkel-Objektiv und einem Makro-Objektiv ebenso wie Selfies mit der 32-Megapixel-Frontkamera.

Genügend Speicher und Strom

Dank des großen Akkus mit 4.000 mAh Kapazität gehören Sorgen um eine leere Batterie der Vergangenheit an, das motorola edge20 begleitet einen immer zuverlässig durch den Alltag - und darüber hinaus. Benötigt es doch einen Energieschub, wird das motorola edge20 mit der 30W-TurboPowerTM-Technologie sehr schnell geladen. Lediglich zehn Minuten an der Steckdose versprechen bis zu acht Stunden Akkulaufzeit.



Dazu kommen 128 GB Speicher, die genügend Platz für Inhalte aller Art garantieren und die Nutzerinnen und Nutzer auch schnell herunterladen können. Denn dank 5G-Technologie ist das edge20 auch in Sachen Konnektivität auf der Höhe der Zeit.

Das motorola edge20 ist in den Farben "Frost Grau" und "Frost Weiß" erhältlich und im Handel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499,99 Euro zu haben.

Advertorial - was ist das?

*Die kabellose Verbindung über Ready For funktioniert nur mit TV-Geräten, die die Spiegelung von Android-Smartphone-Displays (Miracast) unterstützen. Für die Verbindung über Ready For per Kabel muss der TV-Bildschirm oder Monitor über einen HDMI-Anschluss oder USB-C-Videoeingang verfügen. Es wird ein videofähiges USB-C-Kabel oder ein USB-C-auf-HDMI-Adapter benötigt.