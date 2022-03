1 Gewinnen Sie 2 x 2 VIP-Tickets und je ein vom gesamten Team signiertes Trikot des VfB Stuttgart! Foto: Baumann/tN

Gemeinsam mit Betway, Premium-Partner des VfB Stuttgart, verlosen wir zwei Mal zwei VIP-Tickets und je ein von der Mannschaft signiertes VfB-Trikot. Wer gewinnen will, muss nur eine Frage richtig beantworten.















Mit nur 21 Punkten auf der Habenseite steht der VfB Stuttgart aktuell im Tabellenkeller der Bundesliga. Der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga ist der Mannschaft von Pellegrino Matarazzo noch lange nicht sicher. Umso wichtiger ist es für das Team, weiter Punkte zu hamstern. Sie können dabei mithelfen – mit ihrer Unterstützung!

Gemeinsam mit Betway Sportwetten, dem Premium-Partner des VfB Stuttgart, haben wir ein Gewinnspiel organisiert. Zu gewinnen gibt es je ein Paket rund um das Heimspiel gegen den FC Augsburg – bestehend aus je zwei VIP-Tickets und einem vom VfB-Team signierten Trikot der Saison 2021/22. Insgesamt stellt Betway vier Tickets und zwei Trikots für das Gewinnspiel zur Verfügung, die wir ins zwei Pakete splitten.

Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt am Montag, 14. März, 12 Uhr. Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 16. März, 12 Uhr möglich. Wer teilnehmen möchte, der sendet eine E-Mail an info@meinvfb.de mit dem Betreff „VfB-Gewinnspiel“. Dazu bitte Name, Anschrift und Telefonnummer. Mit der Zusendung Ihrer E-Mail akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

WICHTIG: Außerdem verpflichten Sie sich mit dem Erhalt der Tickets, die aktuell geltenden AGB des VfB Stuttgart anzuerkennen und verpflichten sich, den aktuell gültigen Einlass-Standard in der Mercedes-Benz-Arena zu erfüllen. Die Überprüfung erfolgt am Stadioneingang. Wer dem nicht nachkommen kann, dem wird der Einlass verwehrt.

Die Tickets („Mobile Ticket“ oder „Print at home“) werden den Gewinnern per E-Mail zugesandt, die Trikots auf dem Postweg.

Folgende Frage gilt es zu beantworten: Beim kommenden VfB-Gegner steht ein Mittelfeldspieler unter Vertrag, der schon einmal beim VfB spielte und dort unter Huub Stevens ebenfalls den Abstiegskampf miterlebte. Wer ist gesucht?

Das Gewinnspiel wird in Kooperation mit Betway, einer Marke von betway Limited, 9 Empire Stadium Street, Gzira, GZR 1300, Malta, veranstaltet. In Deutschland trägt betway die offizielle deutsche Sportwettenlizenz und ist zudem durch die Glücksspielbehörde von Malta lizenziert. Die Lizenznummer ist wie folgt: MGA/B2C/130/2006. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.bzga.de.