Anzeige gegen Unbekannt erstattet: Eier-Anschlag auf Pantisanos Wahlkreisbüro in Bad Cannstatt

Das Wahlkreisbüro „LinksEck“ des Linken-Bundestagsabgeordneten Luigi Pantisano aus Stuttgart wurde mit Eiern beworfen. War der Angriff politisch motiviert?

Das Wahlkreisbüro des Stuttgarter Bundestagsabgeordneten Luigi Pantisano ist in der Nacht auf Donnerstag Ziel eines Eier-Anschlags durch Unbekannte geworden. Diese hätten die Glasfront und den Eingangsbereich des „LinksEcks“ an der Liebenzeller Straße in Bad Cannstatt mit Eiern beworfen. Es sei Anzeige erstattet worden, teilte das Büro des Politikers mit. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage unserer Redaktion.

Pantisano vermutet hinter dem Angriff in zeitlicher Nähe zur Landtagswahl am 8. März eine politische Motivation. „Der Rechtsruck macht auch vor Stuttgart nicht halt. Politische Auseinandersetzungen sollten über Argumente und im direkten Gespräch geführt werden, nicht durch Angriffe“, erklärt er in einem Statement. Man lasse sich jedoch nicht beirren und werde das „LinksEck“ weiterhin als „offenen Raum für alle Menschen im Stadtteil führen.“

Im „LinksEck“ gibt es auch Sprechstunden

Laut der Mitteilung fungiert das „LinksEck“ nicht nur als Wahlkreisbüro, sondern dient auch als Anlaufstelle für Bürger, die sich beispielsweise gegen falsche Heizkostenabrechnungen und zu hohe Mieten wehren wollen. Hierzu gebe es Sprechstunden.

Außerdem sei das Büro nicht zum ersten Mal Ziel eines Angriffs geworden. „Im Oktober 2025 wurden Fensterscheiben während eines Mitgliedertreffens zerstört, nachdem mehrmals auf die Eingangstür eingeschlagen wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Welche Abteilung der Stuttgarter Polizei sich mit den Eierwürfen befasst, ist laut einem Sprecher noch nicht entschieden, da kein Sachschaden verzeichnet worden sei. Üblich sei bei vergleichbaren Delikten aber, dass der Staatsschutz ermittelt.