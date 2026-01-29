Anzeige gegen Unbekannt erstattet: Eier-Anschlag auf Pantisanos Wahlkreisbüro in Bad Cannstatt

Das Wahlkreisbüro „LinksEck“ des Linken-Bundestagsabgeordneten Luigi Pantisano aus Stuttgart wurde mit Eiern beworfen. War der Angriff politisch motiviert?
Das Wahlkreisbüro des Stuttgarter Bundestagsabgeordneten Luigi Pantisano ist in der Nacht auf Donnerstag Ziel eines Eier-Anschlags durch Unbekannte geworden. Diese hätten die Glasfront und den Eingangsbereich des „LinksEcks“ an der Liebenzeller Straße in Bad Cannstatt mit Eiern beworfen. Es sei Anzeige erstattet worden, teilte das Büro des Politikers mit. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage unserer Redaktion.