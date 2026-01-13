Anzeige gegen Julio Iglesias: Zwei Frauen werfen 82-jährigem Sänger sexuelle Gewalt vor

Zwei Frauen haben den spanischen Sänger Julio Iglesias wegen mutmaßlicher sexueller Gewalt angezeigt. Das bestätigt die Justiz der Nachrichtenagentur AFP.
Zwei Frauen haben den spanischen Sänger Julio Iglesias wegen mutmaßlicher sexueller Gewalt angezeigt. Dies geht aus einer gemeinsamen Recherche der spanischen Zeitung elDiario.es und des spanischsprachigen Fernsehsenders Univision hervor, deren Ergebnisse am Dienstag veröffentlicht wurden. Aus Justizkreisen wurde der Nachrichtenagentur AFP bestätigt, dass eine Anzeige gegen den 82-jährigen Popstar vorliege, die derzeit geprüft werde.