Prinzessin Kate und Prinzessin Anne haben am Anzac Day australischen und neuseeländischen Soldaten gedacht. Beide nahmen in London an Gedenkfeiern teil und legten Kränze nieder.
Prinzessin Kate (44) und Prinzessin Anne (75) haben am Samstag in London an Gedenkfeiern zum Anzac Day teilgenommen. Kate legte einen Kranz am Cenotaph nieder, dem nationalen Kriegsdenkmal in der britischen Hauptstadt, wie Fotos zeigen. Anschließend besuchte sie "People" zufolge den Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey. Dieser umfasste laut des US-Magazins unter anderem eine Ansprache des Dean of Westminster und Lesungen der Hochkommissare Australiens und Neuseelands. Zudem habe der Londoner Kulturverein Ngāti Rānana ein Maori-Lied vorgetragen.