Prinzessin Kate und Prinzessin Anne haben am Anzac Day australischen und neuseeländischen Soldaten gedacht. Beide nahmen in London an Gedenkfeiern teil und legten Kränze nieder.

Prinzessin Kate (44) und Prinzessin Anne (75) haben am Samstag in London an Gedenkfeiern zum Anzac Day teilgenommen. Kate legte einen Kranz am Cenotaph nieder, dem nationalen Kriegsdenkmal in der britischen Hauptstadt, wie Fotos zeigen. Anschließend besuchte sie "People" zufolge den Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey. Dieser umfasste laut des US-Magazins unter anderem eine Ansprache des Dean of Westminster und Lesungen der Hochkommissare Australiens und Neuseelands. Zudem habe der Londoner Kulturverein Ngāti Rānana ein Maori-Lied vorgetragen.

Anne war zuvor beim morgendlichen Dawn Service am Wellington Arch am Hyde Park anwesend. Dort wurden Lesungen gehalten, eine Schweigeminute eingelegt und die Nationalhymnen gespielt. Auch der "Last Post" ertönte - ein militärisches Signal, das der Ehrung Gefallener dient. Zum Abschluss wurden ebenfalls Kränze niedergelegt.

Der Anzac Day erinnert an die Landung der Truppen des Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) am 25. April 1915 in Gallipoli. Zugleich ist er ein nationaler Gedenktag für alle Soldaten aus Australien und Neuseeland, die in Kriegen gedient haben oder gefallen sind. In beiden Commonwealth-Staaten ist er ein gesetzlicher Feiertag und wird mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen begangen.

Kate kleidet sich ganz in Navyblau

Kate nahm erstmals an einer Anzac-Day-Zeremonie seit 2022 teil. Damals besuchte sie mit Ehemann Prinz William (43) den Gedenkgottesdienst lediglich in der Westminster Abbey, 2019 sie mit dessen Bruder Prinz Harry (41) daran teil.

Für ihren Auftritt am Cenotaph wählte Kate ein langes, dunkelblaues Mantelkleid mit einem weißen Revers, an einem davon war eine Mohnblume befestigt. Dazu trug sie einen ebenfalls navyblauen Hut mit Schleifen-Detail und passende Pumps. Prinzessin Anne erschien in einem tannengrünen Mantel und einem dunklen Hut.