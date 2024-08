Anya Taylor-Joy: Neues Netflix-Projekt für Das Damengambit-Star

Anya Taylor-Joy, die einst mit "Das Damengambit" ihren großen Durchbruch feierte, kehrt zum Streamingdienst Netflix zurück. In der schwarzhumorigen Serie "How to Kill Your Family" übernimmt sie die Hauptrolle einer mordenden Tochter.

Nach zahlreichen hochkarätigen Kino-Auftritten in den vergangenen Jahren kehrt Darstellerin Anya Taylor-Joy (28) zum Streamingdienst Netflix zurück. Die 28-Jährige feierte bekanntermaßen mit der Netflix-Miniserie "Das Damengambit" im Jahr 2020 ihren großen, internationalen Durchbruch. Nun wird sie in der schwarzen Komödie "How to Kill Your Family" zu sehen sein, wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet.

Nächste Netflix-Rolle nach "Das Damengambit"

In der achtteiligen Serie verkörpert Taylor-Joy die junge Grace, deren Vater ein Milliardär und "rücksichtsloser Aufsteiger" ist, wie es in der Serienbeschreibung heißt. Seine Tochter ist hingegen das Produkt einer Affäre, an die sich der wohlhabende Mann nicht zu erinnern meint. Nach dem Tod ihrer Mutter beginnt Grace, ihre Großfamilie sukzessive umzubringen, um so an ein großes Erbe zu gelangen.

"How to Kill Your Family" ist eine Adaption des gleichnamigen, 2022 erschienenen Romans von Bella Mackie. "Sobald ich die letzte Seite umgeblättert hatte, wusste ich, dass ich ein Teil davon sein musste, diese Geschichte zum Leben zu erwecken", erklärt Hauptdarstellerin Taylor-Joy in einem Statement.

Die profilierte Darstellerin, eines der größten Talente ihrer Generation, war in den vergangenen Jahren in Erfolgsfilmen wie "Dune: Part Two" oder den Kritikerlieblingen "Furiosa: A Mad Max Saga" und "The Menu" zu sehen. Ihre letzte Serienrolle spielte sie 2022 in der sechsten Staffel der britischen Gangster-Serie "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham".