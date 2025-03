Ob man sich für die Grammys interessiert, die Fashion Week in Paris verfolgt, Hip-Hop hört oder auch nur durch Instagram scrollt - an der amerikanischen Rapperin Doechii (26) ist gerade kein Vorbeikommen.

Wie die 1998 in Florida geborene Amerikanerin in den letzten zehn Jahren ihren Weg fand, ist - Internet sei Dank - genau nachzuvollziehen. Auf YouTube startete Doechii 2014 mit eigenen Vlogs und baute sich über die Jahre eine kleine Followerschaft auf. 2020 veröffentlichte sie ein Video, in dem sie berichtet, dass sie gekündigt wurde und nun voll und ganz auf ihre künstlerischen Ambitionen setzen wolle. "Ich habe buchstäblich nichts zu verlieren. Ich habe keine Wohnung, ich habe keinen Job, ich habe keine Kinder - also wen interessiert es?", sprach sie damals Chips essend und leicht angepisst in die Kamera.

Berühmter Kreativ-Ratgeber half Doechii

Inspiriert wurde sie dabei auch von Julia Camerons berühmten Kreativ-Ratgeber "Der Weg des Künstlers". Auf YouTube dokumentierte sie monatelang ihren Weg von der ambitionierten Amateurin zur erfolgreichen Künstlerin mit Hilfe des Buchs. Inklusive aller Selbstzweifel, Rückschläge und auch "Cringe"-Momente, die dieser Prozess mit sich bringt. Dass diese Videos noch immer online sind, ist eine der Erfolgszutaten der Musikerin: Authentizität.

Noch im selben Jahr, in dem sie gekündigt wurde, brachte sie ihre erste EP "Oh The Places You'll Go" heraus. Kurze Zeit später ging der darauf enthaltene Track "Yucky Blucky Fruitcake" viral. Bald wurde sie von Top Dawg Entertainment, dem Label, das auch Kendrick Lamar (37) groß machte, unter Vertrag genommen. Ein Jahr später stand sie beim Coachella Festival auf der Bühne.

Ritterschlag bei den Grammys

Fünf Jahre nach ihrer Kündigung sammelt Doechii nun die Lorbeeren ihrer kreativen Reise mit ausgebreiteten Armen ein: Ihr jazziges Tiny Desk Konzert von NPR, bei dem sie von einer Band aus neun Frauen begleitet wurde, wurde als "triumphal" ("Rolling Stone") bezeichnet und ging mal wieder viral. Für ihr Mixtape "Alligator Bites Never Heal" gewann sie kürzlich erst als dritte Frau überhaupt den Grammy für das beste Rap-Album. Diese Woche kürte sie das Branchen-Magazin "Billboard" zur Frau des Jahres 2025. Und ihr ehemaliger Label-Kollege Kendrick Lamar schreibt auf Instagram, dass Doechii momentan "die Krasseste da draußen" sei.

Dem "Rolling Stone" erzählte Doechii, dass sie am kreativsten sei, wenn niemand zuhöre und sich niemand für sie interessiere. Ironischerweise ist sie nun mit einem Song in aller Munde, der von dieser Angst, gesehen zu werden, berichtet. Der 2019 aufgenommene Track "Anxiety", in dem sie Gotyes "Somebody That I Used to Know" samplet, unterlegt aktuell sämtliche Videos auf TikTok und Instagram.

Therapie-Gespräche und Atemübungen als Rhythmus

Doechiis Musik klingt wie ein wilder Mix aus High-Energy-Rap, experimentellem R&B a la Missy Elliott (53) und einer Spoken-Word-Künstlerin, die sauer auf ihre Therapeutin ist. Letzteres besonders gut nachzuhören in der Single "Denial Is a River", in der sich Doechii im Zwiegespräch mit ihrem Therapeuten-Alter-Ego über ihre Depressionen, Drogenprobleme und Karriere auskotzt. Der energetische Track mündet letztendlich in Atemübungen, inspiriert von einer Beatbox-Technik.

Der Song, inspiriert von einem Tagebucheintrag, verlangte Doechii einiges ab. Im Interview mit dem "Rolling Stone" erzählte sie, dass sie anfangs Angst hatte, weil er so "roh und ehrlich" sei: "Das war ein Song, bei dem ich dachte: Das ist zu viel, das pack ich nicht." Aber sie wusste, dass sie ihn veröffentlichen musste. Ihre Musik folge keiner Hit-Formel, erklärte Doechii - sie sei Therapie: "Ich bin hier, um etwas zu fühlen."