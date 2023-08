1 Pendler blockieren die Wohnstraßen: Die zugeparkte Wernerstraße in der Weststadt. Foto: factum/Simon Granville

Bislang konnte man in weiten Teilen Ludwigsburgs umsonst parken. Damit ist es bald vorbei: Künftig wird das Parken auch in der West- und der Südstadt kostenpflichtig sein, das Pendlerticket wird in Frage gestellt. Anwohner parken weiterhin günstig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Wer mit dem Auto nach Ludwigsburg fährt, kann sich Hoffnung auf einen kostenlosen Parkplatz machen. Bisher wird lediglich für das Parken in der City und in der Oststadt Geld verlangt. „Damit ist jetzt Schluss“, sagt der Baubürgermeister Michael Ilk (Freie Wähler). Demnächst sollen auch für das Parken in den Straßen der West- und der Südstadt Gebühren anfallen. Außerdem soll das Pendlerticket entweder deutlich teurer oder abgeschafft werden. „Wir wollen die Leute dazu bringen, dass sie auf den ÖPNV umsteigen“, sagt der Bürgermeister. Am Dienstag wurde das Konzept den Bürgern in der Weststadt vorgestellt: Während Firmeninhaber über „Geldmacherei“ schimpften, hoffen viele Anwohner darauf, endlich wieder in der Nähe des eigenen Hauses parken zu können.