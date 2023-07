Anwohner schwärzt Falschparker an

Ein Anwohner der Hauptstraße in Wiesensteig fotografiert eigenmächtig falsch geparkte Autos und sorgt für etliche Strafzettel. Sein Verhalten verstimmt die Menschen im Städtchen.









Dass die Straßen in ihrem Städtchen sehr eng und die Parksituation dadurch problematisch ist, wissen die Wiesensteiger. Wer in der Hauptstraße im Bereich der Volksbank für den Gang zum Geldautomaten kurz sein Auto abstellt, läuft jedoch Gefahr, fotografiert und der Bußgeldstelle des Landratsamts Göppingen gemeldet zu werden. Nicht jedoch von der Polizei oder dem Ordnungsamt, sondern von einem Anwohner. Über den Mann, der sich selbst zum „Parksheriff“ befördert habe, ärgern sich die Menschen in Wiesensteig seit gut einem Jahr, erzählt etwa Klaus Kleger.