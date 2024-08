Anwohner meldet verdächtige Geräusche in Garten: Polizei in Rheinland-Pfalz holt renitentes Reh aus Pool

Polizei in Rheinland-Pfalz holt renitentes Reh aus Pool

Anwohner meldet verdächtige Geräusche in Garten

1 Ein renitentes Reh haben Polizisten im rheinland-pfälzischen Schweich in einer nächtlichen Aktion aus einem Pool geholt. Foto:

Ein renitentes Reh haben Polizisten im rheinland-pfälzischen Schweich nachts aus einem Pool geholt. Ein Mann meldete sich bei den Beamten und informierte sie über verdächtige Geräusche aus seinem Garten. Dan begann eine größere Aktion.











Link kopiert



Ein renitentes Reh haben Polizisten im rheinland-pfälzischen Schweich in einer nächtlichen Aktion aus einem Pool geholt. In der Nacht zum Donnerstag meldete sich ein Mann bei den Beamten und informierte sie über verdächtige Geräusche aus seinem Garten, wie die Polizei in Trier mitteilte. „Als dieser allen Mut zusammengefasst hatte, ging er nachschauen und glaubte seinen Augen nicht“, hieß es.