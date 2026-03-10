Anwohner klagen über Augenreizungen: Schüsse aus Schreckschusswaffe – Reizstoffmunition im Spiel?
1
Die Schüsse wurden aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. (Archivbild) Foto: picture alliance / Oliver Killig/dpa

Ein Unbekannter gibt im Treppenhaus Schüsse aus einer Schreckschusswaffe ab – mindestens 17 Bewohner berichten danach über Augen- und Atemwegsreizungen.

Mehrere Menschen haben in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Innenstadt über gereizte Augen und Atemwege geklagt - Schüsse mit Reizstoffmunition aus einer Schreckschusswaffe könnten die Ursache dafür sein. Ein Unbekannter habe zuvor im Treppenhaus mehrere ungezielte Schüsse aus einer solchen Waffe abgegeben, berichtete die Polizei. Ob dabei Reizstoffmunition verwendet oder darüber hinaus ein Reizgas versprüht worden war, das zu den Beschwerden der Bewohner geführt haben könnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Im Gebäude waren Patronenhülsen gefunden worden.

 

Mindestens 17 Personen hatten über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt, wie es weiter hieß. Einer der Verletzten wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittele wegen gefährlicher Körperverletzung. Der unbekannte Täter ist bisher nicht gefasst.

Der Großeinsatz, der am Vormittag gegen 11.00 Uhr begonnen hatte, ist den Angaben zufolge inzwischen beendet und die Bewohner wurden in ihre Wohnungen zurückgebracht. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hatten den Bereich um das Haus zuvor großräumig abgesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr war demnach zwischenzeitlich eingestellt.

 