Anwohner klagen über Augenreizungen: Schüsse aus Schreckschusswaffe – Reizstoffmunition im Spiel?

Ein Unbekannter gibt im Treppenhaus Schüsse aus einer Schreckschusswaffe ab – mindestens 17 Bewohner berichten danach über Augen- und Atemwegsreizungen.











Mehrere Menschen haben in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Innenstadt über gereizte Augen und Atemwege geklagt - Schüsse mit Reizstoffmunition aus einer Schreckschusswaffe könnten die Ursache dafür sein. Ein Unbekannter habe zuvor im Treppenhaus mehrere ungezielte Schüsse aus einer solchen Waffe abgegeben, berichtete die Polizei. Ob dabei Reizstoffmunition verwendet oder darüber hinaus ein Reizgas versprüht worden war, das zu den Beschwerden der Bewohner geführt haben könnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Im Gebäude waren Patronenhülsen gefunden worden.