Im Buckingham-Palast muss am Samstagabend für eine Stunde auf Licht verzichtet werden.

An diesem Samstag werden in royalen Gebäuden wie dem Buckingham-Palast die Lichter ausgehen. In einem Instagram-Beitrag der Royal Family wird der Grund dafür genannt.











Der Buckingham-Palast wird am Samstagabend für eine Stunde in Dunkelheit liegen. Das ist auf dem offiziellen Account der Royal Family um König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) zu lesen. Um 20:30 Uhr Ortszeit werden die Lichter nicht nur in der offiziellen Residenz des britischen Monarchen in London ausgehen.