Anwesen angeblich vom Markt genommen: Jennifer Lopez und Ben Affleck bleiben auf 60-Millionen-Villa sitzen

1 Seit Anfang des Jahres ist die Scheidung von Jennifer Lopez und Ben Affleck amtlich. Foto: imago/MediaPunch / Jeffrey Mayer/JTM Photos

Es sollte ihr gemeinsames Heim werden, aber nur wenige Monate nach dem Kauf scheiterte ihre Ehe: Jennifer Lopez und Ben Affleck versuchen seitdem, ihre 60-Millionen-Villa loszuwerden. Allerdings offenbar ohne Erfolg.











Link kopiert



Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) haben angeblich ihr gemeinsames Anwesen in Los Angeles vom Markt genommen. Das Ex-Ehepaar hat laut "People" keinen Käufer für das Haus in Beverly Hills gefunden. Seit Juni 2024 sollen es Luxusmakler versucht haben, an den Mann oder die Frau zu bringen. Zunächst für einen Preis von 68 Millionen Dollar.