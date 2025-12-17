Anwerbeabkommen von 1955: Rund 67.000 frühere italienische Gastarbeiter in Deutschland

Vor 70 Jahren kamen die ersten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen aus Italien nach Deutschland. Zehntausende von ihnen leben bis heute hier.
Wiesbaden - Vor rund 70 Jahren ist das deutsch-italienische Anwerbeabkommen geschlossen worden - und auch heute leben noch Zehntausende ehemalige italienische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Deutschland. 2024 waren es 67.000 Menschen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Sie waren zwischen 1955 und 1973 nach Deutschland eingewandert, um dort zu arbeiten.