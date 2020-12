1 Der frühere Bürgermeister von New York City hat sich offenbar mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Foto: AFP/Rey Del Rio

Anwalt Rudy Giuliani hat sich offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Das verkündete US-Präsident Donald Trump auf Twitter.

Stuttgart - Der frühere Bürgermeister von New York City und Anwalt von US-Präsident Donald Trump ist offenbar positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden: Rudy Giuliani habe das „China-Virus“, teilte Trump per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

In seinem Tweet schreibt Trump, dass Giuliani der „bei weitem großartigste Bürgermeister in der Geschichte von New York“ gewesen sei und unermüdlich daran gearbeitet habe, die „korrupteste Wahl in der Geschichte der USA“ aufzuarbeiten. Trump schreibt: „Werde schnell wieder gesund, wir werden weitermachen.“

Als Privatanwalt von Donald Trump hatte sich der 76-jährige Giuliani in den vergangenen Monaten immer wieder skurrile Auftritte geleistet und die Theorie von einem mutmaßlichen Wahlbetrug bei der US-Wahl ohne jegliche Beweise unterstützt. Bei einer Pressekonferenz sprach er unter anderem von einer „nationalen Verschwörung“, attackierte die Demokraten von Wahlsieger Joe Biden als „Gauner“ und beschimpfte anwesende Journalisten.