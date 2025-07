Anwalt reagiert mit erstem Statement: Nach Diddy-Urteil: Cassies Team meldet sich zu Wort

1 Casandra "Cassie" Ventura hat einen mutigen Schritt gewagt. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ddp/Sipa USA

Nach dem geteilten Urteil gegen Sean "Diddy" Combs meldet sich das Team seiner Ex-Freundin Casandra "Cassie" Ventura zu Wort. Ihr mutiger Schritt habe den Weg für Gerechtigkeit geebnet, so ihr Anwalt Douglas H. Wigdor.











Die Geschworenen in New York haben ihr Urteil gefällt: Sean "Diddy" Combs wurde schuldig gesprochen - allerdings nur in Teilen der gegen ihn erhobenen Anklagepunkte. Während die schwerwiegendsten Vorwürfe wie Sexhandel und organisierte Kriminalität nicht bewiesen werden konnten, wurde der 54-Jährige lediglich schuldig gesprochen, seine Ex-Freundin Casandra "Cassie" Ventura sowie eine andere Klägerin der Prostitution zugeführt zu haben. Nun meldet sich erstmals das Anwaltsteam seiner Ex-Freundin Ventura zu Wort.