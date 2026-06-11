Anwalt kommentiert Angelegenheit nicht: Marius Borg Høiby laut Medienbericht über Nacht im Krankenhaus

Der in Untersuchungshaft sitzende Marius Borg Høiby soll laut eines Medienberichts die Nacht auf Donnerstag in einem Krankenhaus verbracht haben. Der Grund dafür ist bislang nicht bekannt.
Marius Borg Høiby (29), der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52), befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Høiby soll das Gefängnis in Oslo laut eines Medienberichts allerdings am Mittwoch vorübergehend verlassen haben. Der 29-Jährige habe die Nacht in einem Krankenhaus verbracht, berichtet die norwegische Ausgabe des Magazins "Se og Hør".