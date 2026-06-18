Anwalt eingeschaltet: Amira Aly hat Ärger mit ihren Nachbarn

Amira Aly hat ihren Instagram-Followern ein Update zu ihrem Ärger mit ihren Nachbarn gegeben. Der Garten steht dabei im Mittelpunkt des Streits. Ein Anwalt ist bereits eingeschaltet.
Amira Aly (33) macht derzeit ihren neuen Garten sommertauglich. Gartenmöbel und Rasen sind bereits bestellt und werden bald geliefert. Doch die Stimmung wird getrübt. "Ich habe richtig große Probleme mit meinen Nachbarn", erzählt Aly in einer Instagram-Story. "Ich habe ihnen das Grundstück ja abgekauft, quasi deren Garten. Und sie wohnen nebenan", klärt die Moderatorin auf. Anfangs habe sie sich sehr gut mit ihnen verstanden, "ich bin eigentlich sehr pflegeleicht und umgänglich und lasse viel mit mir machen". Doch einige Aktionen des Ehepaars gingen Aly dann doch zu weit.