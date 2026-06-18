Anwalt eingeschaltet: Amira Aly hat Ärger mit ihren Nachbarn

Amira Aly hat ihren Instagram-Followern ein Update zu ihrem Ärger mit ihren Nachbarn gegeben. Der Garten steht dabei im Mittelpunkt des Streits. Ein Anwalt ist bereits eingeschaltet.

Amira Aly (33) macht derzeit ihren neuen Garten sommertauglich. Gartenmöbel und Rasen sind bereits bestellt und werden bald geliefert. Doch die Stimmung wird getrübt. "Ich habe richtig große Probleme mit meinen Nachbarn", erzählt Aly in einer Instagram-Story. "Ich habe ihnen das Grundstück ja abgekauft, quasi deren Garten. Und sie wohnen nebenan", klärt die Moderatorin auf. Anfangs habe sie sich sehr gut mit ihnen verstanden, "ich bin eigentlich sehr pflegeleicht und umgänglich und lasse viel mit mir machen". Doch einige Aktionen des Ehepaars gingen Aly dann doch zu weit.

Unerlaubter Zugang zu ihrem Grundstück Die Nachbarn sind laut ihrer Aussage während der Bauphase unerlaubt auf ihr Grundstück gegangen, hätten sich Steine weggenommen und in ihrem eigenen Garten platziert. Das Fass zum Überlaufen brachte ein Wasserzähler, der sich in der Ecke von Alys Grundstück befindet. Um zu diesem immer Zugang zu haben, habe sich das Ehepaar eine Tür in ihren eigenen Zaun eingebaut. Ein dauerhafter Zugang zu ihrem Grundstück - für Aly ein absolutes No-Go. Man habe ihr zwar angeboten, einen Schlüssel für die Tür zu bekommen, bis heute habe sie diesen jedoch nicht erhalten.

Um ein Tor auf deren Seite zu schützen, hätte sich das Paar zudem von Alys Grundstück ebenfalls ohne Erlaubnis zwei, drei Quadratmeter abgezäunt. Den Zaun könne sie nicht entfernen, da es sich dann um Sachbeschädigung handeln würde. Sie habe auch schon einen Anwalt eingeschaltet, der die Sache nun klären soll.

Nicht nur der Nachbarschaftsstreit und die Arbeiten am und im Haus halten Aly auf Trab. Sie bereitet sich auf ein besonderes Ereignis vor. Im Mai hatte Amira Aly bestätigt, dass sie wieder schwanger ist. Für Aly ist es das dritte Kind. Mit Ex-Mann Oliver Pocher (48) bekam sie zwei Söhne. Mit dem Komiker war die 33-Jährige von 2019 bis 2024 verheiratet. Laut eigenen Angaben trennten sie sich bereits im August 2023. Seit Dezember desselben Jahres sind sie und Christian Düren (35) ein Paar. Im Juli 2024 absolvierten sie bei einer Modenschau ihren ersten gemeinsamen Auftritt.