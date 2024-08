Anuschka Miccoli aus Leonberg: Curvy-Model und Moderatorin will im Schlager durchstarten

1 Bleibt immer positiv: Sängerin Anuschka Miccoli. Foto: Leonberger Kreiszeitung/Christoph Schmidt

Anuschka Miccoli aus Leonberg ist Moderatorin, Plus-Size-Model – und Schlagersängerin. Mit ihren Liedern will sie Freude verbreiten. Gesungen hat sie auch schon auf Mallorca.











Zum Termin mit unserer Zeitung erscheint Anuschka Miccoli, Curvy-Model, Moderatorin und Sängerin aus Leonberg, in einem Kleid mit Leoparden-Muster. „Ich liebe Leo!“ erzählt sie gleich freudestrahlend. „Ich sage immer wieder: Leo kommt, Leo ist, Leo bleibt“. Auch für ein „Leo“ der anderen Art hat die Allrounderin, die laut Eigenaussage mit Anfang 50 „in den besten Jahren“ ist, ein Herz. Nämlich für ihr Leonberger Autokennzeichen – und damit auch für ihren Wohnort. In der Stadt am Engelberg lebt Anuschka Miccoli seit Anfang der 2000er-Jahre, und sie will so schnell auch nicht mehr weg.