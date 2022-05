1 Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das 9-Euro-Ticket zu kaufen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Im Sommer können öffentliche Verkehrsmittel zu einem günstigen Preis genutzt werden, sogar deutschlandweit. Das Ticket kann direkt an den Schaltern oder auch online gekauft werden. Hier erfahren Sie, wie der Kauf über die DB-App funktioniert.















Aufgrund der stark angestiegenen Energiepreise in den vergangenen Monaten hat die Bundesregierung ein Entlastungspaket für die Bürger entwickelt. Eine der Maßnahmen ist die Vergünstigung der öffentlichen Verkehrsmittel im Juni, Juli und August. Das 9-Euro-Ticket ist bereits deutschlandweit erhältlich. Ein einfacher Weg, das Ticket zu kaufen, ist über die DB Navigator App. Diese können Android-Nutzer kostenlos über den Google Play Store installieren, iPhone-Nutzer über den Apple App Store.

So funktioniert der Kauf

Sobald die Nutzer die DB-App öffnen, ist ganz unten auf der Startseite „Reiseauskunft“ ein Hinweis zum 9-Euro-Ticket zu sehen. Klickt man darauf, muss man sich im nächsten Schritt mit seinem Bahn-Account anmelden. Falls man noch kein Konto besitzt, kann man sich kostenlos eines erstellen. Anschließend wählt man im nächsten Fenster den Monat aus, für den das 9-Euro-Ticket gültig sein soll. Möchten die Kunden für alle drei Monate ein Ticket kaufen, zahlen sie direkt 27 Euro.

Wenn man sich für einen Monat entschieden hat, klickt man auf „Ticket buchen“. Dabei besteht die Möglichkeit, für sich selbst oder eine andere Person zu buchen, etwa für den Partner oder die Kinder. Als nächstes erfolgt die Bezahlung. Man kann sich für PayPal, giropay oder Kreditkarte als Bezahlmethode entscheiden. Je nach Wahl wird man durch den Bezahlprozess geleitet, beispielsweise der Wechsel zur PayPal-Website, bei der man sich einloggen muss, um die Zahlung zu bestätigen.

Ist die Bezahlung erfolgt, erscheint in der DB-App eine Zusammenfassung, die noch einmal alle wichtigen Informationen zum Ticket und dem Kauf anzeigt. Mit einem Klick auf „Jetzt kaufen“ ist der Kaufprozess abgeschlossen.

Aufrufen des Tickets

Später lässt sich das gebuchte 9-Euro-Ticket in der App auf zwei Wegen finden. Entweder wird dieses im Tab „Reiseauskunft“ ganz unten angezeigt oder man wählt im Menü den Reiter „Meine Tickets“ aus. Bei einer Fahrkartenkontrolle muss das Ticket geöffnet werden, sodass der QR-Code zu sehen ist. Kontrolleure scannen diesen dann ein. Das Ticket gilt nur in Verbindung mit einem gültigen Ausweisdokument, etwa dem Personalausweis. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Bahn dem Kunden das Ticket per Mail als PDF zuschickt. So hat man auch ohne Handy einen Nachweis.

Versteckter Schalter hilft bei Reiseplanung

Da das 9-Euro-Ticket nicht in den Fernverkehrszügen (EC, IC oder ICE) gilt, hilft die DB-App auch bei der Routenplanung, falls die Kunden weitere Strecken mit dem Ticket fahren möchten. Wie gewohnt geben die Nutzer in der App die Start- und Zielstation sowie das Datum und die Uhrzeit ein. Anschließend tippt man auf das Feld über dem roten „Suchen“-Button. Im nächsten Schritt öffnet sich ein neues Fenster, hier klickt man auf den Tab „Optionen“ und daraufhin auf den Punkt „Verkehrsmittel“.

Nun können die Nutzer den Schalter „Nur Nah-/Regionalverkehr“ einschalten, sodass automatisch die Bahnen herausgefiltert werden, die nicht im Geltungsbereich des 9-Euro-Tickets liegen. Zum Schluss tippt man rechts oben auf „Fertig“, daraufhin „Bestätigen“ und startet schließlich die Suche.