Insgesamt 16 US-Demokraten, die Mitglieder eines Kongressausschusses sind, fordern Andrew Mountbatten Windsor dazu auf, zu Jeffrey Epstein auszusagen.
Die Abgeordneten Robert Garcia (47), Suhas Subramanyam (39) und 14 weitere US-Demokraten haben den Bruder von König Charles III. (76) offiziell in einem Brief dazu aufgefordert, Fragen eines Kongressausschusses zum Fall Jeffrey Epstein (1953-2019) zu beantworten. Die 16 Mitglieder des Gremiums haben die Absicht, Andrew Mountbatten Windsor (65) ausführlich zu befragen.