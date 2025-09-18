Antrittsbesuch in Spanien: Merz legt sich bei Israel-Sanktionen nicht fest

1 Die Bundesregierung will sich bis zum EU-Gipfel Anfang Oktober zu dem Vorstoß von von der Leyen für Sanktionen gegen Israel positionieren. Foto: Kay Nietfeld/dpa

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will Israel mit Sanktionen zu einem Kurswechsel im Gazastreifen bewegen. Die Bundesregierung lässt sich Zeit mit einer Reaktion.











Madrid - Die Bundesregierung will sich bis zum EU-Gipfel Anfang Oktober zu dem Vorstoß von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für Sanktionen gegen Israel positionieren. In der kommenden Woche werde sich das Kabinett damit befassen, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei seinem Antrittsbesuch in Madrid. "Ich gehe davon aus, dass wir dann eine Position im informellen Rat am 1. Oktober in Kopenhagen haben werden, die von der ganzen Bundesregierung auch getragen wird."