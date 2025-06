Antrittsbesuch bei Trump: Merz bringt Buch zu deutschen Einwanderern nach Washington

1 Kanzler Merz ist zu seinem 17-stündigen Antrittsbesuch in Washington gelandet. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Nacht vor seinem Treffen mit US-Präsident Trump verbringt Kanzler Merz im Gästehaus des Präsidenten gegenüber vom Weißen Haus. Es ist Tradition, dorthin etwas mitzubringen.











Washington - Wer im Gästehaus des US-Präsidenten übernachtet, hinterlässt dort ein Buch. Das ist eine Tradition, an die sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz hält. Der CDU-Politiker hat nach Angaben eines Regierungssprechers eine Sammlung von Briefen deutscher Einwanderer mit ins Blair House gebracht, die Walter Kamphoefner 1988 unter dem Titel "News from the Land of Freedom. German Immigrants write home" (Nachrichten aus dem Land der Freiheit. Deutsche Einwanderer schreiben nach Hause) zusammengestellt hat. Die Briefe stammen von Farmern, Arbeitern oder auch Hausangestellten aus der Zeit zwischen 1830 und 1900.