Antrag zurückgezogen: Streit um Vormundschaft über Sohn: Cher zieht Antrag zurück

Cher (78) kämpft offenbar nicht länger um einen gerichtlich bestellten Vormund für ihren 48-jährigen Sohn Elijah Blue Allman. Laut "Entertainment Weekly" soll es eine "private Einigung" in dem Fall gegeben haben. Allmans Anwälte bestätigten dies dem Bericht zufolge und erklärten in einer Stellungnahme: "Dieses Ergebnis ermöglicht es den Parteien, sich auf die Heilung und den Wiederaufbau ihrer Familienbande zu konzentrieren, ein Prozess, der während der Mediation begann und bis heute andauert."

Laut Magazin "Rolling Stone" sagte auch Chers Anwältin, die Parteien hätten nach einer Mediation die Angelegenheit privat geklärt: "Die Klägerin wünscht nun, dieses Gerichtsverfahren zu beenden." Cher zieht demnach ihren Antrag zurück. Allmans Anwalt sagte Medienberichten zufolge vor Gericht, er sei "definitiv" der Meinung, dass die Angelegenheit beigelegt sei.

Allman wehrt sich

Laut US-Medienberichten hatte Cher beantragt, ihren erwachsenen Sohn unter vorübergehende Vormundschaft zu stellen, weil sie befürchtet, dass die hohen Auszahlungen an Elijah Blue Allman aus dem Treuhandfonds seines verstorbenen Vaters, des Musikers Gregg Allman (1947-2017), ihn in Gefahr bringen. Der 47-Jährige hatte in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen. Chers Sohn und sein juristisches Team haben seit der ersten Einreichung des Antrags auf Vormundschaft immer wieder erklärt, dass nichts davon wahr sei.

Im Januar hatte Cher in dem Fall bereits eine Niederlage vor Gericht hinnehmen müssen. Eine Richterin des Obersten Gerichtshofs von Los Angeles war den Medienberichten nach nicht davon überzeugt, dass eine Vormundschaft dringend erforderlich sei. Im Mai erklärte Allman gegenüber "Rolling Stone": "Mir geht es gut und ich brauche die Hilfe, die meine Mutter anbietet, nicht." Die beiden Parteien einigten sich dann darauf, das Gerichtsverfahren auszusetzen und eine Mediation durchzuführen.

Elijah Blue Allman stammt aus Chers Ehe mit dem Musiker Gregg Allman. Die beiden gaben sich 1975 das Jawort und ließen sich 1979 scheiden. Neben dem 48-Jährigen hat Cher noch ein weiteres Kind: Chaz Bono (55), aus ihrer Ehe mit Sonny Bono (1935-1998). Das Paar war von 1964 bis 1975 verheiratet.